Пограничники назвали топ стран, куда чаще всего путешествуют украинцы

Пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны несмотря на длительный карантин и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в воскресенье, пишет "Европейская правда".

В первом полугодии 2021 года лидером среди украинцев остается Польша, в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан.

Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с I полугодием 2020 года) заняла Турция - 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране.

Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет.

Что касается иностранных граждан, посещавших Украину за первые шесть месяцев текущего года, наибольший прирост продемонстрировала Турция (+ 29% к показателю аналогичного периода прошлого года).

На 6% выросло количество граждан Германии.

Незначительным в абсолютном количестве, однако показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го.