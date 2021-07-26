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В Италии сильный град повредил сотни автомобилей на шоссе

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В Италии сильный град повредил сотни автомобилей на шоссе

Понедельник, 26 июля 2021, 20:56

На севере Италии в понедельник днем прошел сильный дождь с градом, который нанес значительный ущерб и стал причиной хаоса на дорогах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На автомагистрали А1 были повреждены сотни автомобилей. На видео в соцсетях видно, как машины стоят на дороге с разбитыми стеклами и поврежденными кузовами.

Видео было снято на трассе между Пьяченцой и Пармой. Однако экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся градом, также нанесли ущерб другим частям региона Эмилия-Романья на севере Италии.

Во многих местах во время шторма произошли цепные дорожно-транспортное происшествие. Информации о возможных травмах или несчастных случаях пока нет.

Напомним, на итальянском острове Сардинии продолжается тушение масштабных лесных пожаров, частично очаги удалось взять под контроль.

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Италия стихийные бедствия
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