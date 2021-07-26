На Сардинии частично взяли под контроль пожары, на восстановление лесов уйдет 15 лет
На итальянском острове Сардинии продолжается тушение масштабных лесных пожаров, частично очаги удалось взять под контроль.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Тушение пожаров, который уничтожает леса Монтиферру в центрально-западной провинции Ольястра, длится уже более 60 часов. К тушению привлечены сотни пожарных, сотрудников гражданской защиты и добровольцев.
На данный момент остаются еще четыре активных пожара, к тушению которых привлекли вертолет и три самолета Canadair.
Эксперты уже заявили, что на восстановление лесов и средиземноморских зарослей, уничтоженных пламенем, потребуется не менее 15 лет.
Огонь достиг пастбищ, оливковых деревьев, сараев, амбаров с запасами кормов и сельскохозяйственных машин.
Ранее сообщалось, что около 1500 человек были эвакуированы, им пока не разрешают вернуться домой.
Министр иностранных дел Луиджи ди Майо объявил, что Италия обратилась к соседним странам с просьбой помочь в борьбе со стихией. Из Франции уже прибыли два специальных пожарных самолета Canadair.
С последнего значительного пожара в этом районе, в августе 1994 года, прошло почти 27 лет.
Последствия пожаров на Сардинии смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды"