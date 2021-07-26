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В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів на шосе

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В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів на шосе

Понеділок, 26 липня 2021, 20:56

На півночі Італії в понеділок вдень пройшов сильний дощ з градом, який завдав значної шкоди і став причиною хаосу на дорогах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На автомагістралі А1 були пошкоджені сотні автомобілів. На відео в соцмережах видно, як машини стоять на дорозі з розбитими шибками і пошкодженими кузовами.

Відео було знято на трасі між П'яченцою і Пармою. Однак екстремальні погодні умови, що супроводжувалися градом, також завдали шкоди іншим частинам регіону Емілія-Романья на півночі Італії.

У багатьох місцях під час шторму відбулися ланцюгові дорожньо-транспортні пригоди. Інформації про можливі травми або нещасні випадки поки немає.

Нагадаємо, на італійському острові Сардинії триває гасіння масштабних лісових пожеж, частково осередки вдалося взяти під контроль.

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Італія стихійні лиха
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