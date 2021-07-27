Черноморские регионы Турции объявлены зонами стихийного бедствия после наводнения

Пострадавшие от наводнения жилые районы в турецких черноморских провинциях Ризе, Артвин и Дюздже объявлены зонами стихийного бедствия.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган заявил, что власти продолжают принимать все необходимые меры для ликвидации разрушений, вызванных наводнением.

Он отметил, что в пострадавших регионах будет оказана поддержка тем, кто временно потерял рабочие места и транспортные средства.

Наводнения в северо-восточной провинции Артвин произошли на прошлой неделе после разлива реки Архави в результате сильного дождя. Были эвакуированы сотни жителей, работа в помещениях будет разрешена не ранее 27 августа.

За несколько дней до катастрофы в Артвин по меньшей мере семь человек погибли, а один пропал без вести в соседней провинции Ризе из-за наводнений и оползней, вызванных сильным дождем.

Между тем турецкие власти выпустила новые предупреждения о возможных наводнениях для пяти провинций восточного Причерноморья.