Чорноморські регіони Туреччини оголошені зонами стихійного лиха після повені

Постраждалі від повені житлові райони в турецьких чорноморських провінціях Різе, Артвін і Дюздже оголошені зонами стихійного лиха.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Ердоган заявив, що влада продовжує вживати всіх необхідних заходів для ліквідації руйнувань, викликаних повінню.

Він зазначив, що в постраждалих регіонах буде надана підтримка тим, хто тимчасово втратив робочі місця і транспортні засоби.

Повені в північно-східній провінції Артвін сталися минулого тижня після розливу річки Архаві в результаті сильного дощу. Були евакуйовані сотні жителів, робота в приміщеннях буде дозволена не раніше 27 серпня.

За кілька днів до катастрофи в Артвіні щонайменше 7 людей загинули, а одна людина зникла безвісти в сусідній провінції Різе через повені і зсуви, викликані сильним дощем.

Тим часом турецька влада випустила нові попередження про можливі повені для п'яти провінцій східного Причорномор'я.