В результаті повеней і зсувів в Туреччині 6 людей загинули, 2 зникли безвісти

Щонайменше шестеро людей загинули і двоє людей пропали безвісти після проливних дощів на північно-східному узбережжі Чорного моря в Туреччині.

Про це заявив у четвер міністр охорони здоров'я Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сильні зливи пройшли у провінції Різе пізно ввечері в середу, змиваючи автомобілі і призвівши до обвалення кількох будинків.

На відео з цього регіону також було знято зсуви землі, що знищили чайні плантації.

Фото: Anadolu

За повідомленням державного агентства Anadolu, 75-річна жінка була знайдена мертвою серед уламків свого триповерхового будинку в місті Різе.

Рятувальники також виявили тіла трьох осіб, які загинули в результаті селів, що частково зруйнували дерев'яний будинок.

Серед жертв також головний управляючи сусіднього села Асмалірмак, який помер після того, як його змило бурхливими водами.

Фото: Anadolu

За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіні Коджі, рятувальні команди, відправлені в регіон, шукали двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одна людина була госпіталізована.

Через проливні дощі відрізаний доступ до десятків сіл, населені пункти залишились без електрики.

Більше ста людей були евакуйовані з їхніх будинків.

Як повідомлялось, нещодавні повені завдали жахливих збитків Німеччині. Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней досягла 42, десятки людей досі шукають.