В результаті повеней і зсувів в Туреччині 6 людей загинули, 2 зникли безвісти
Щонайменше шестеро людей загинули і двоє людей пропали безвісти після проливних дощів на північно-східному узбережжі Чорного моря в Туреччині.
Про це заявив у четвер міністр охорони здоров'я Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.
Сильні зливи пройшли у провінції Різе пізно ввечері в середу, змиваючи автомобілі і призвівши до обвалення кількох будинків.
На відео з цього регіону також було знято зсуви землі, що знищили чайні плантації.
За повідомленням державного агентства Anadolu, 75-річна жінка була знайдена мертвою серед уламків свого триповерхового будинку в місті Різе.
Рятувальники також виявили тіла трьох осіб, які загинули в результаті селів, що частково зруйнували дерев'яний будинок.
Серед жертв також головний управляючи сусіднього села Асмалірмак, який помер після того, як його змило бурхливими водами.
За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіні Коджі, рятувальні команди, відправлені в регіон, шукали двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одна людина була госпіталізована.
Через проливні дощі відрізаний доступ до десятків сіл, населені пункти залишились без електрики.
Більше ста людей були евакуйовані з їхніх будинків.
Як повідомлялось, нещодавні повені завдали жахливих збитків Німеччині. Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней досягла 42, десятки людей досі шукають.