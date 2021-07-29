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В Бельгии начали дело о непредумышленном убийстве погибших от наводнений

Четверг, 29 июля 2021, 09:36

Бельгийский суд начал расследование возможного непреднамеренного убийства в результате наводнений, унесших жизни по меньшей мере 38 человек в июле.

Об этом сообщила прокуратура города Льеж, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Следственный судья должен установить, кто может нести ответственность за "непредумышленное убийство из-за недостатка предусмотрительности или осторожности", - говорится в заявлении прокуратуры в среду.

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Льеж во франкоязычном регионе Валлония на юге страны больше всего пострадал от стихийного бедствия.

После наводнений 14 и 15 июля у жителей возникли вопросы по поводу возможных сбоев в системе оповещения. Некоторые из пострадавших рассказали, что они не знали о том, что у дамбы в Эйпене на востоке страны открылись шлюзовые ворота, прежде чем местные жители были эвакуированы.

Ранее на этой неделе в Бельгии предложили создать парламентскую комиссию для расследования смертоносных наводнений.

Сообщается также, что группы бельгийских граждан рассматривают возможность судебного иска против государства за неспособность защитить их.

По данным полиции, число погибших в результате наводнений составляет 38 человек. В то же время глава Валлонии заявил о 41 погибшем.

Масштабные наводнения, подобные тем, которые в июле произошли в Европе, могут участиться в результате глобального потепления.

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Бельгия стихийные бедствия
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