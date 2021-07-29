В Бельгії почали справу про ненавмисне вбивство загиблих від повеней

Бельгійський суд почав розслідування можливого ненавмисного вбивства в результаті повеней, що забрали життя щонайменше 38 людей у липні.

Про це повідомила прокуратура міста Льєж, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Слідчий суддя покликаний встановити, хто може нести відповідальність за "ненавмисне вбивство через нестачу завбачливості чи обережності", - йдеться в заяві прокуратури в середу.

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Льєж у франкомовному регіоні Валлонія на півдні країни найбільше постраждав від стихійного лиха.

Після повеней 14 і 15 липня у жителів виникли питання з приводу можливих збоїв в системі оповіщення. Дехто з потерпілих розповів, що вони не знали про те, що в дамби в Ейпені на сході країни відкрилися шлюзові ворота, перш ніж місцеві жителі були евакуйовані.

Раніше на цьому тижні в Бельгії запропонували створити парламентську комісію для розслідування смертоносних повеней.

Повідомляється також, що групи бельгійських громадян розглядають можливість судового позову проти держави за нездатність захистити їх.

За даними поліції, число загиблих внаслідок повеней складає 38 осіб. Водночас глава Валлонії заявив про 41 загиблого.

Масштабні повені, подібні до тих, які у липні сталися у Європі, можуть почастішати в результаті глобального потепління.