В РФ запретили называть шампанским игристое вино из Шампани

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно прекращает отгрузку ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Прекращение поставок шампанских вин, как поясняется в документе, связано с поправками в 171-ФЗ "О государственном регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе, 23 июня.

В пятницу, 2 июля, документ был подписан Владимиром Путиным.

Поправки уточняют определение и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, они исключают использование понятия "шампанское", позволяя применять его только по "русского шампанского", произведенного на территории России. "И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в" игристое вино ", - поясняется в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве требуют от компании пересертификацию шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Следует отметить, что слово "шампанское" является географически защищенным названием, в ЕС правом называться шампанским имеют только вина, изготовленные во французском регионе Шампань.