В РФ заборонили називати шампанським ігристе вино з Шампані

Президент РФ Владімір Путін 2 липня підписав указ, який дозволяє використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Дистрибуційний підрозділ виробника преміальних алкогольних напоїв Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot і ін.) направив російським партнерам лист, в якому повідомив, що компанія тимчасово припиняє відвантаження асортименту шампанських вин для всіх покупців.

Припинення поставок шампанських вин, як пояснюється в документі, пов'язане з поправками в 171-ФЗ "Про регулювання алкогольної продукції", які були прийняті Держдумою в трьох читаннях і схвалені Радою Федерації минулого тижня, 23 червня.

В п'ятницю, 2 липня, документ був підписаний Владіміром Путіним.

Поправки уточнюють визначення і вносять додаткові вимоги для виноробної продукції. Зокрема, вони виключають використання поняття "шампанське", дозволяючи застосовувати його лише щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії. "І зобов'язують виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино", - пояснюється в листі Moet Hennessy.

Зміни в законодавстві вимагають від компанії пересертифікації шампанських вин для зміни категорії на ігристе вино і зміни маркування продукції. Як повідомляє компанія, мезони (виробники шампанського) "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".

Слід зазначити, що слово "шампанське" є географічно захищеною назвою, в ЄС правом називатися шампанським мають лише вина, виготовлені у французькому регіоні Шампань.