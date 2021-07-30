МИД готовится при необходимости эвакуировать украинских туристов из-за пожаров в Анталии
В Министерстве иностранных дел Украины готовятся организовать эвакуацию украинцев, находящихся в районе масштабных пожаров в турецкой Анталии, если в этом возникнет необходимость.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
Он отметил, что украинские дипломаты в Турции с самого начала следят за ситуацией.
"Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом - самое важное", - заявил Дмитрий Кулеба.
Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021
Напомним, пожары в Анталии на средиземноморском побережье Турции продолжаются уже третьи сутки, одновременно в около десятка мест. В результате пожаров погибли 4 человека и десятки пострадали, эвакуированы как минимум 18 сел.
В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось эвакуировать на пляж.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине 30 июля отправит в Анталию самолет для помощи в борьбе со стихией.
Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".