МИД готовится при необходимости эвакуировать украинских туристов из-за пожаров в Анталии

В Министерстве иностранных дел Украины готовятся организовать эвакуацию украинцев, находящихся в районе масштабных пожаров в турецкой Анталии, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что украинские дипломаты в Турции с самого начала следят за ситуацией.

"Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом - самое важное", - заявил Дмитрий Кулеба.

Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021

Напомним, пожары в Анталии на средиземноморском побережье Турции продолжаются уже третьи сутки, одновременно в около десятка мест. В результате пожаров погибли 4 человека и десятки пострадали, эвакуированы как минимум 18 сел.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось эвакуировать на пляж.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине 30 июля отправит в Анталию самолет для помощи в борьбе со стихией.

Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".