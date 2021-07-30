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МИД готовится при необходимости эвакуировать украинских туристов из-за пожаров в Анталии

Пятница, 30 июля 2021, 08:19

В Министерстве иностранных дел Украины готовятся организовать эвакуацию украинцев, находящихся в районе масштабных пожаров в турецкой Анталии, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что украинские дипломаты в Турции с самого начала следят за ситуацией.

"Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом - самое важное", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, пожары в Анталии на средиземноморском побережье Турции продолжаются уже третьи сутки, одновременно в около десятка мест. В результате пожаров погибли 4 человека и десятки пострадали, эвакуированы как минимум 18 сел.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось эвакуировать на пляж.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине 30 июля отправит в Анталию самолет для помощи в борьбе со стихией.

Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

 

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Турция стихийные бедствия
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