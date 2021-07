Украина отправит в Турцию самолет для борьбы с пожарами в Анталии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина отправит в Турцию самолет для помощи в борьбе с масштабными пожарами на средиземноморском побережье страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Выражаю искренние соболезнования моему другу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу масштабных пожаров. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Самолет для борьбы с пожарами вылетает завтра", - сообщил Зеленский.

Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time.