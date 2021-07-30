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Украина отправит в Турцию самолет для борьбы с пожарами в Анталии

Пятница, 30 июля 2021, 07:57

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина отправит в Турцию самолет для помощи в борьбе с масштабными пожарами на средиземноморском побережье страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Выражаю искренние соболезнования моему другу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу масштабных пожаров. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Самолет для борьбы с пожарами вылетает завтра", - сообщил Зеленский.

Напомним, пожары в Анталии продолжаются уже третьи сутки в нескольких местах.

 

По последней информации, число погибших возросло до 4 и десятки людей попали в больницы, сообщает Hurriyet Dail News. Эвакуированы 18 сел.

Сначала огонь вспыхнул в районе Манавгат и распространился на соседний Аксеки, а впоследствии - в новых местах. Одновременно продолжается около 10 пожаров. Быстрому распространению пламени способствует сухая жаркая погода и сильный ветер.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

К борьбе с огнем привлечены сотни работников служб чрезвычайных ситуаций.

Провинция Балыкесир из-за высокого риска пожарной опасности запретила заходить в леса, кроме определенных зон отдыха и обустроенных парков. В лесных зонах запрещается разжигать любое пламя.

Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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