МЗС готується за потреби евакуювати українських туристів через пожежі в Анталії

У Міністерстві закордонних справ України готуються організувати евакуацію українців, які перебувають в районі масштабних пожеж в турецькій Анталії, якщо у цьому виникне необхідність.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що українські дипломати в Туреччині від початку стежать за ситуацією.

"Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", - заявив Дмитро Кулеба.

Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021

Нагадаємо, пожежі в Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини тривають вже третю добу, одночасно у близько десятку місць. Внаслідок пожеж загинули 4 людини і десятки постраждали, евакуйовані щонайменш 18 сіл.

У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна 30 липня відправить до Анталії літак для допомоги у боротьбі зі стихією.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".