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Палата представителей США одобрила проект, предусматривающий увеличение помощи Украине

Пятница, 30 июля 2021, 08:43

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Государственного департамента США в 2022 году, который в том числе предусматривает увеличение размера помощи Украине и содержит поправку о санкциях против "Северного потока-2".

Об этом сообщило посольство Украины в США на официальной странице, пишет "Европейская правда".

На различные программы для Украины предусмотрено более 480 млн долларов, в том числе 125 млн - на политику безопасности помощи.

"По законопроектом, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481 500 000 долларов, что на 28,5 млн больше, чем в текущем году. Из этого бюджета 125 млн долларов будут выделены на цели помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", на 10 млн больше, чем в 2021 году", - отмечает посольство.

Далее проект должен быть рассмотрен и одобрен в Сенате, а после этого - подписан президентом США.

Напомним, ранее в июне Минобороны США утвердило вторую часть помощи для Украины в области безопасности объемом $ 150 млн в рамках Инициативы по помощи в целях безопасности Украины (USAI). Пакет включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Среди прочего, Украина в рамках него должна получить противоартиллерийские радары и системы для борьбы с беспилотниками.

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