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Палата представників США схвалила проєкт, що передбачає збільшення допомоги Україні - посольство

П'ятниця, 30 липня 2021, 08:43

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Державного департаменту США у 2022 році, який в тому числі передбачає збільшення розміру допомоги Україні та містить поправку щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомило посольство України в США на офіційній сторінці, пише "Європейська правда".

На різні програми для України передбачено понад 480 млн доларів, у тому числі 125 млн - на безпекову допомогу.

"Згідно із законопроєктом,  загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 мільйонів доларів, що на 28,5 млн більше, ніж у поточному році. Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн більше, ніж у 2021 році", - зазначає посольство.

Далі проєкт має бути розглянутий і схвалений у Сенаті, а після цього - підписаний президентом США. 

Нагадаємо, раніше у червні Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Серед іншого, Україна в рамках нього має отримати протиартилерійські радари та системи для боротьби з ворожими безпілотниками.

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