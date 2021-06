В США детализировали, какое вооружение получит Украина в рамках пакета на $150 млн

В рамках утвержденного пакета помощи США в области безопасности на 150 млн долларов Украина получит противоартиллерийские радары, системы для борьбы с беспилотниками и ряд другого.

Об этом заявили в Минобороны США, сообщает "Европейская правда".

В частности, будут предоставлены противоартиллерийские радары, системы для борьбы с БПЛА, оборудование для безопасной коммуникации, оборудование радиоэлектронной борьбы, военно-медицинское эвакуационное оборудование, а также обучение и оборудование для повышения оперативной безопасности и способности баз Военно-воздушных сил.

Минобороны США также призвало Украину продолжать реформы, в частности, согласовать оборонную отрасль Украины с ключевым принципом НАТО о гражданском демократическом контроле над военными; принять стратегию оборонной отрасли, которая лучше соответствовала бы потребностям ВСУ, повышать конкурентоспособность украинской экономики и улучшать корпоративное управление; ввести механизмы контроля прямых иностранных инвестиций на основе интересов национальной безопасности; повысить эффективность и прозрачность в области оборонных закупок, реформировать принципы управления персоналом, чтобы приближать ВСУ к западной модели карьерного роста.

Минобороны США в своем заявлении напоминает, что с 2014 года страна выделила на помощь Украине в области безопасности более 2,5 млрд долларов. "Мы продолжим усиливать наше стратегическое оборонное партнерство, в том числе - путем предоставления оборонного летального вооружения", - добавляют в тексте.

Напомним, 11 июня Минобороны США утвердило второй пакет помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI). Он включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения, и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за решение, отметив, что это поможет укрепить обороноспособность украинской армии и сохранить жизни военных.

Important news from our 🇺🇸 partners. @DeptofDefense approved $150 million as the 2nd part of the US security assistance to Ukraine in 2021. Grateful to the @WhiteHouse for this important contribution to saving lives of our soldiers & strengthening capabilities of 🇺🇦 army.