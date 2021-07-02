Против кандидата в канцлеры ФРГ от "Зеленых" появились новые обвинения в плагиате

Австрийский эксперт по плагиату Стефан Вебер нашел в книге лидера немецких "Зеленых" Анналены Бербок новые заимствования - на этот раз с работы ее коллеги по партии Юргена Триттина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В частности, Бербок, очевидно, использовала части апрельского гостевого материала Триттина в газете "Frankfurter Rundschau". Там речь шла о слабых сторонах Европы в области ИТ-безопасности.

Также Вебер увидел признаки плагиата в части, касающейся "Северного потока-2" и в нескольких других фрагментах.

Сам Триттин называет книгу Бербок не более чем рекламной листовкой, которую пытаются использовать еее политические оппоненты.

Ранее Анналена Бербок отвергла обвинения в плагиате, пытаясь активизировать свою кампанию за три месяца до парламентских выборов.

В большом интервью для женского журнала Brigitte Бербок сказала, что она писала не научное работу со сносками, а книгу, которая является компиляцией ее политического опыта и взглядов.

Напомним, эксперт по плагиата Стефан Вебер обвинил Бербок в плагиате при написании книги под названием "Сейчас. Как мы обновляем нашу страну", которая была представлена ​​неделю назад.

Вебер, австрийский медийный аналитик и эксперт по плагиата, опубликовал несколько отрывков из книги Бербок и показал, откуда они были взяты. По его словам, Бербок буквально взяла отрывки текста из других источников, не указывая этого.