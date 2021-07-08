Италия спорит с Хорватией из-за названия вина, напоминающего "просекко"

Италия намерена оспорить решение Хорватии, которая попросила ЕС защитить название сладкого десертного вина prošek, производимого в южной части Далмации, название которого напоминает легендарное итальянское игристое вино просекко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Единственное, что объединяет вина "прошек" и "просекко", - это, по общему признанию, схожее название, так как они различаются практически по всем органолептическим качествам и характеристикам.

Однако с момента присоединения Хорватии к ЕС Италия так и не смогла избавиться от возможности того, что Брюссель может предоставить какую-то защиту сладкому вину Далмации в соответствии с очень строгими законами о товарных знаках блока.

Спор о винах начался еще в 2013 году, когда Хорватия впервые подала заявку о защите традиционного термина "prošek". В то время все заявки, касающиеся традиционных условий, были приостановлены, так как проходил длительный процесс пересмотра, чтобы привести регулирование по этому вопросу в соответствие с Лиссабонским договором.

Эти заявки были снова рассмотрены в 2019 году после принятия подзаконных актов, и теперь Комиссия приступила к обработке ожидающих дел, в том числе хорватской заявки.

Традиционные термины для вин предназначены для того, чтобы передать потребителям некоторую информацию об определенном описании характеристик продукта, например, слова "желтовато-коричневый" и "рубиновый", используемые для вин Порто, или "vin de pays" или "grand cru" для французских вин.

Хотя традиционные термины иногда связаны со схемой качества защищенного обозначения происхождения ЕС, они не являются частью системы географических указаний, которая гарантирует самую высокую форму защиты пищевых продуктов в Европе.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин и обязал производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино".

После этого компания Moet Hennessy, производящая продукцию ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot, остановила поставки в Россию.

Стоит отметить, что на территории ЕС и в подавляющем большинстве государств европейского континента, включая Украину, действует противоположное правило - "шампанским" можно называть только продукцию произведенную в Шампани, поскольку это считается защищенным географическим названием. Это требование в Европе до сих пор не признавали лишь РФ и Беларусь.

Позже французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) объявила, что намерена выполнять на российском рынке подписанное Путиным решение.

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