Китай отзывает посла из Литвы из-за представительства Тайваня

МИД Китая объявил об отзыве посла из Литвы и требует от Вильнюса отозвать своего посла из Пекина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Китая.

Китай напомнил, что недавно правительство Литвы, не обращая внимания на неоднократные заявления Пекина относительно потенциальных последствий, объявило о своем решении позволить тайваньским властям открыть свое представительство в стране.

"Решение резко нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая. Правительство Китая выражает категорическое противодействие этому шагу. Китай решил отозвать своего посла в Литве и требует от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае", - говорится в заявлении МИД Китая.

Китайская сторона подчеркнула, что в мире есть только один Китай, и Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

"Принцип единого Китая является широко признанной нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества. Это политическая основа Китая для развития двусторонних отношений с другими странами. Правительство и народ Китая имеют непоколебимую решимость добиться воссоединения страны. Красную черту защиты национального суверенитета и территориальной целостности нельзя переходить", - заявили в МИД Китая.

Пекин призывает литовскую сторону немедленно "исправить свое неверное решение, принять конкретные меры для устранения ущерба и не двигаться дальше в неправильном направлении".