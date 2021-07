В Литве появится представительство Тайваня

В Литве официально объявили об открытии представительского офиса Тайваня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Приветствую решение открыть представительский офис Тайваня в Литве. Наши народы едины в преданности ценностям свободы и прав человека. Благодаря тесным связям мы сможем глубже сотрудничать в экономической, культурной, технологической и научной сферах", - заявил Ландсбергис.

Welcome the decision to open the Taiwanese Representative Office in Lithuania. Our people are united in commitment to freedom and human rights. Through closer ties we can achieve deeper economic, cultural, technological, and scientific cooperation!