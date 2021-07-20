В Литве появится представительство Тайваня

В Литве официально объявили об открытии представительского офиса Тайваня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Приветствую решение открыть представительский офис Тайваня в Литве. Наши народы едины в преданности ценностям свободы и прав человека. Благодаря тесным связям мы сможем глубже сотрудничать в экономической, культурной, технологической и научной сферах", - заявил Ландсбергис.

Welcome the decision to open the Taiwanese Representative Office in Lithuania. Our people are united in commitment to freedom and human rights. Through closer ties we can achieve deeper economic, cultural, technological, and scientific cooperation! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 20, 2021

В официальном сообщении МИД Литвы отмечают, что получили сообщение от Тайпея об открытии представительского офиса и что он должен начать работу уже этим летом, по прибытии в Литву его руководителя.

"Литва планирует открыть торговый офис в Тайпее этой осенью, согласно с правительственной целью диверсифицировать экспортные рынки и искать новых партнеров среди демократических стран Индо-Тихоокеанского региона", - отмечают в нем.

МИД Литвы отмечает, что представительства Тайваня есть уже в 74 странах мира, в том числе 18 странах-членах ЕС. До сих пор за сотрудничество со всеми тремя балтийскими странами отвечало представительство в Риге.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципа "единого Китая". Это, среди прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией.

По этой причине ЕС не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Напомним, в 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита председателя Сената Чехии на Тайвань.