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В Литве появится представительство Тайваня

Вторник, 20 июля 2021, 20:33

В Литве официально объявили об открытии представительского офиса Тайваня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Приветствую решение открыть представительский офис Тайваня в Литве. Наши народы едины в преданности ценностям свободы и прав человека. Благодаря тесным связям мы сможем глубже сотрудничать в экономической, культурной, технологической и научной сферах", - заявил Ландсбергис.

В официальном сообщении МИД Литвы отмечают, что получили сообщение от Тайпея об открытии представительского офиса и что он должен начать работу уже этим летом, по прибытии в Литву его руководителя.

"Литва планирует открыть торговый офис в Тайпее этой осенью, согласно с правительственной целью диверсифицировать экспортные рынки и искать новых партнеров среди демократических стран Индо-Тихоокеанского региона", - отмечают в нем.

МИД Литвы отмечает, что представительства Тайваня есть уже в 74 странах мира, в том числе 18 странах-членах ЕС. До сих пор за сотрудничество со всеми тремя балтийскими странами отвечало представительство в Риге.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципа "единого Китая". Это, среди прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией.

По этой причине ЕС не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Напомним, в 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита председателя Сената Чехии на Тайвань.

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