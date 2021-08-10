Китай відкликає посла з Литви через представництво Тайваню

МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагає у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Китаю.

У Китаї нагадали, що нещодавно уряд Литви, не звертаючи уваги на неодноразові заяви Пекіна щодо потенційних наслідків, оголосив про своє рішення дозволити тайванській владі відкрити своє представництво в країні.

"Рішення нахабно порушує дух комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Литвою та серйозно підриває суверенітет та територіальну цілісність Китаю. Уряд Китаю висловлює категоричну протидію цьому кроку. Китай вирішив відкликати свого посла в Литві і зажадав від уряду Литви відкликати свого посла в Китаї", - йдеться в заяві МЗС Китаю.

Китайська сторона підкреслила, що у світі є лише один Китай, і Китайська Народна Республіка є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай.

"Принцип єдиного Китаю є широко визнаною нормою міжнародних відносин і спільним консенсусом міжнародної спільноти. Це політична основа Китаю для розвитку двосторонніх відносин з іншими країнами. Уряд і народ Китаю мають непохитну рішучість домогтися возз'єднання країни. Червону межу захисту національного суверенітету та територіальної цілісності не можна перетинати", - заявили в МЗС Китаю.

Пекін закликає литовську сторону негайно "виправити своє неправильне рішення, вжити конкретних заходів для усунення збитків і не рухатися далі у неправильному напрямку".