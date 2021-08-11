Полиция применила слезоточивый газ на акции под Сеймом Литвы

Во вторник литовская полиция начала досудебное расследование по факту организации беспорядков у здания Сейма в Вильнюсе.

Об этом сообщил глава полиции Ренатас Пожела, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"По факту организации беспорядков начато досудебное расследование", - заявил Пожела.

На помощь полиции прибыли силы Службы общественной безопасности. Глава полиции подтвердил применение физической силы и специальных мероприятий против протестующих. В частности, во время акции несколько раз применялся слезоточивый газ.

По словам Пожелы, в ходе полицейской операции один сотрудник пострадал.

"Минимальная цель (полицейской операции - ред.) - обеспечить расстояние 75 метров от Сейма, после чего дальнейшие этапы полицейской операции будут развиваться в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация", - сказал глава полиции.

"Основная цель - обеспечить выполнение требований Закона о собраниях, даже если само мероприятие проводится с нарушением Закона о собраниях. Эти вещи задокументированы и, конечно же, ответственность лежит на организаторах мероприятия", - подчеркнул он.

Отмечается, что организаторы демонстрации сообщили власть, что она продлится до 17.00, однако после этого люди не разошлись, а попытались блокировать транспорт и проход пешеходов у Сейма.

Несколько тысяч человек собрались у здания Сейма во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавируса и тех, кто не тестируется.