Польша ограничила реституции жертвам Холокоста, США и Израиль критикуют закон

Парламент Польши принял закон, который положит конец большинству судебных исков в отношении собственности, конфискованной после Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В законопроекте говорится, что административные решения больше не могут быть обжалованы в суде после окончания 30-летнего периода, что, по сути, не позволит евреям, пережившим Холокост, вернуть собственность, захваченную властями коммунистической Польши.

Закон, который ранее уже поддержала нижняя палата парламента Польши, еще должен подписать президент Анджей Дуда, прежде чем он вступит в силу.

Спорный законопроект усилил напряженность в отношениях между Польшей и Израилем, который ранее вызвал польского посла из-за проекта закона.

"Я осуждаю принятый сегодня в польском парламенте закон, который наносит ущерб как памяти о Холокосте, так и правам его жертв", - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Новый закон также вызвал негативную реакцию в Соединенных Штатах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "обеспокоен" польским законодательством, "ограничивающим реституции для тех, кто пережил Холокост, и владельцев собственности, конфискованной в коммунистическую эпоху".

Блинкен в своем заявлении призвал Дуду не подписывать закон.

Он сказал, что до тех пор, пока в Польше не будет принят всеобъемлющий закон о решении претензий по конфискованному имуществу, "путь к компенсации не должен быть закрыт для новых требований или тех решений, которые находятся на рассмотрении в административных судах".

Напомним, накануне Сейм Польши принял противоречивые изменения в закон о телерадиовещании, которые, по мнению критиков, наследуют пример Венгрии. Принятие закона привело к протестам во многих городах.