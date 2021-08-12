Польща обмежила реституції жертвам Голокосту, США та Ізраїль критикують закон

Парламент Польщі ухвалив закон, який покладе край більшості судових позовів щодо власності, конфіскованої після Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У законопроєкті йдеться, що адміністративні рішення більше не можуть бути оскаржені в суді після закінчення 30-річного періоду, що по суті не дозволить євреям, які пережили Голокост, повернути власність, захоплену владою комуністичної Польщі.

Закон, який раніше вже підтримала нижня палата парламенту Польщі, ще має підписати президент Анджей Дуда, перш ніж він набуде чинності.

Спірний законопроєкт посилив напруженість у відносинах між Польщею та Ізраїлем, який раніше викликав польського посла з приводу запропонованого закону.

"Я засуджую прийнятий сьогодні в польському парламенті закон, який завдає шкоди як пам'яті про Голокост, так і правам його жертв", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.

Новий закон також викликав негативну реакцію в Сполучених Штатах. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "стурбований" польським законодавством, яке "обмежує реституцію для тих, хто пережив Голокост, і власників власності, конфіскованої в комуністичну епоху".

Блінкен у своїй заяві закликав Дуду не підписувати закон.

Він сказав, що до тих пір, поки в Польщі не буде прийнятий всеосяжний закон про вирішення претензій щодо конфіскованого майна, "шлях до компенсації не повинен бути закритий для нових вимог або тих рішень, які знаходяться на розгляді в адміністративних судах".

Нагадаємо, напередодні Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини. Ухвалення закону призвело до протестів у багатьох містах.