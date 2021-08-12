Сейм Польщі ухвалив закон про телерадіомовлення, який викликав протести

Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За ухвалення закону проголосували 228 депутатів, проти були 216.

Проєкт правлячої партії "Право і справедливість" змінює засади надання дозволів на мовлення засобам масової інформації, які мають капітал за межами Європейського економічного простору.

Проєкт, який ще називають "lex TVN", запроваджує принцип, згідно з яким у Польщі дозвіл на мовлення мають лише засоби масової інформації, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49 відсотків, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Тепер зміни має затвердити Сенат.

На думку експертів, зміни до закону призведуть до того, що телеканал TVN втратить ліцензію на мовлення - якщо його не продасть його нинішній власник, тобто американський концерн Discovery.

Політики "Права і справедливості" стверджують, що новий закон має захищати польські ЗМІ від захоплення російським, китайським чи арабським капіталом.

Проект lex TVN зустрів хвилю негативних думок. Критичні голоси лунають з боку опозиції, а також з Вашингтона та Брюсселя і навіть з табору "Об’єднаної правиці".

Гучні зміни до закону про мовлення також викликали обурення багатьох соціальних груп. У вівторок майже у 100 містах Польщі відбулися демонстрації під гаслом "Вільні ЗМІ, вільні люди". У них взяли участь журналісти, громадські активісти та лідери опозиційних партій. Найбільший протест був організований перед Сеймом у Варшаві. Його учасники скандували гасла, такі як: "свобода слова - ключова" або "ми хочемо мати вибір".