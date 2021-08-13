Пожары в Италии: Сицилия под контролем, в Калабрии ситуация все еще серьезная

Пожары, вызванные экстремальными температурами и сильным ветром, в четверг были в значительной степени под контролем на острове Сицилия, хотя огонь продолжает опустошать другие районы южной Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Власти заявили, что ситуация на Сицилии улучшилась после нескольких напряженных дней, когда огонь угрожал жилым домам.

Гражданская оборона Италии все еще классифицировала пожарную опасность на больших островах Сицилия и Сардиния как очень высокую из-за засухи и ветра. В четверг и пятницу метеорологи снова ожидали высокие температуры в отдельных районах страны.

В особенно пострадавшем регионе Калабрия на крайнем юге материковой части Италии количество активных лесных пожаров уменьшилась примерно до 60, заявил президент региона Нино Спирли.

Но ситуация все еще остается серьезной, добавил он, обвинив во многих пожарах поджигателей.

Много пожаров горело в районе города Реджо-ди-Калабрия и соседнего национального парка Аспромонте, внесенного в список ЮНЕСКО за уникальный ландшафт, и провинции вокруг Катанцаро. По состоянию на четверг днем ​​действовало 70 пожарных команд и пять пожарных самолетов.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Италии погибли три человека.

Напомним, на острове Сицилия зафиксировали температуру +48,8 градуса по Цельсию, что может стать новым температурным рекордом для Европы.

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