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Лесные пожары бушуют на юге Италии: трое погибших

Четверг, 12 августа 2021, 09:56

В четырех регионах на юге Италии бушуют лесные пожары, в результате стихийного бедствия погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пламя охватило сотни гектаров лесов в Калабрии, Кампании, на Сицилии, Сардинии. Власти Калабрии обратились к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение.

 

В Калабрии, наиболее пострадавшей от пожаров, погибли двое пожилых мужчин, которые пытались спасти от огня свои дома. Один человек погиб в Катании.

В больницы с ожогами доставлены еще пятеро пострадавших. К тушению пожаров, помимо наземных служб, привлечены несколько самолетов.

Напомним, на итальянском острове Сицилия зафиксировали температуру +48,8 градуса по Цельсию, что может стать новым температурным рекордом для Европы.

В начале августа на севере Греции была зафиксирована самая высокая температура в стране, +47,1 градуса по Цельсию.

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Италия стихийные бедствия
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