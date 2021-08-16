Премьер Польши об ограничении реституций евреям: 120-летние больше не будут захватывать дома

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что удовлетворен принятым законом, который усложнит евреям возвращение имущества, утраченного во время Второй мировой войны и после нее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Моравецкий подчеркнул, что это положит конец дикой реприватизации.

"Я рад, что весь политический класс в стране поддерживает наши действия в этом вопросе, потому что у нас были ситуации в Польше, когда в рамках дикой реприватизации искали 120-летних людей в Южной Америке, которые внезапно захватывали многоквартирные дома в Польше. Такого больше не будет", - сказал премьер.

Польский премьер также прокомментировал резкую критику Израиля в отношении принятого закона.

"Отношения между странами могут быть основаны на истине, к этому мы и обращаемся. Тем более, что эта история была сложной и трагичной. Тот закон был подготовлен немцами и Советским Союзом", - сказал Моравецкий.

Напомним, Израиль вызвал для консультаций поверенную в делах своего посольства в Варшаве после принятия в Польше закона об ограничении реституций.

Новый закон также вызвал негативную реакцию в Соединенных Штатах.