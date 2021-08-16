Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям

Израиль вызвал для консультаций поверенную в делах своего посольства в Варшаве после принятия в Польше закона, который усложнит евреям возвращение имущества, утраченного во время Второй мировой войны и после нее.

Об этом в своем заявлении сообщил глава МИД Израиля Яир Лапид, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Польша утвердила - уже не впервые - антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций", - отметил дипломат.

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Он добавил, что новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на этом этапе в Польшу не поедет.

Кроме того, МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продлить отпуск в своей стране.

"Он должен использовать имеющиеся у него время, чтобы объяснить полякам, что означает Холокост для граждан Израиля, и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти Холокоста. На этом мы не остановимся. Мы ведем координационные переговоры с американцами о том, как реагировать дальше", - добавил министр.

Он отметил, что в связи с принятием нового закона Польша превратилась в "антидемократическую, нелиберальную страну, которая не уважает величайшую трагедию в истории человечества".

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа подписал закон, ранее принятый польским парламентом, который ограничивает процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей. Речь идет об имуществе, похищенном нацистами во время Второй мировой войны, а затем захваченном коммунистическим режимом Польши.

Новый закон уже вызвал негативную реакцию в Соединенных Штатах.