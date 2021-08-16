Прем'єр Польщі про обмеження реституцій євреям: 120-річні більше не заволодіватимуть будинками

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що задоволений прийнятим законом, який ускладнить євреям повернення майна, втраченого під час Другої світової війни і після неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Моравецький підкреслив, що це рішення покладе край дикій реприватизації.

"Я радий, що весь політичний клас в країні підтримує наші дії в цьому питанні, тому що у нас були ситуації в Польщі, коли в рамках дикої реприватизації шукали 120-річних людей в Південній Америці, які раптово захоплювали багатоквартирні будинки в Польщі. Такого більше не буде", - сказав прем'єр.

Польський прем'єр також прокоментував різку критику Ізраїлю щодо прийнятого закону.

"Відносини між країнами можуть бути засновані на істині, до цього ми і звертаємося. Тим більше, що ця історія була складною і трагічною. Той закон був підготовлений німцями і Радянським Союзом ", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, Ізраїль викликав для консультацій повірену у справах свого посольства у Варшаві після ухвалення у Польщі закону про реституції.

Новий закон також викликав негативну реакцію в Сполучених Штатах.