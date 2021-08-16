США и Британия перебрасывают в Кабул дополнительные силы для организации эвакуации

США и Британия заявили, что направят в аэропорт Кабула дополнительные силы для обеспечения порядка во время эвакуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и CNN.

Британия отправит в столицу Афганистана около 200 военных, увеличив свое присутствие до примерно 900 человек, сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он рассказал, что "в ближайшие дни" Британия рассчитывает эвакуировать еще 350 своих граждан и афганцев, которые помогали британским военным. Всего из Афганистана британскими рейсами уже вывезли около 2000 афганцев, сотрудничавших с Британией. Также в правительстве обсуждают, сколько беженцев из Афганистана готова принять страна.

Рааб признал, что ситуация "не такая, как нам хотелось бы, но приходится иметь дело с новой реальностью".

Представитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби рассказал, что сейчас в аэропорту Кабула находится около 2500 военных США и им готовят подкрепление. По его словам, на утро 17 августа численность американских военных вырастет до около 3000, а через несколько дней, как только закончатся необходимые согласования - вероятно до 6000.

Премьер Канады Джастин Трюдо рассказал, что на месте есть также канадские военные, канадских дипломатов уже эвакуировали.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к "Талибану" тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

В аэропорту ждет возможности вылететь в том числе второй эвакуационный рейс в Украину.