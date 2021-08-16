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США и Британия перебрасывают в Кабул дополнительные силы для организации эвакуации

Понедельник, 16 августа 2021, 21:17

США и Британия заявили, что направят в аэропорт Кабула дополнительные силы для обеспечения порядка во время эвакуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и CNN.

Британия отправит в столицу Афганистана около 200 военных, увеличив свое присутствие до примерно 900 человек, сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб.

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Он рассказал, что "в ближайшие дни" Британия рассчитывает эвакуировать еще 350 своих граждан и афганцев, которые помогали британским военным. Всего из Афганистана британскими рейсами уже вывезли около 2000 афганцев, сотрудничавших с Британией. Также в правительстве обсуждают, сколько беженцев из Афганистана готова принять страна.

Рааб признал, что ситуация "не такая, как нам хотелось бы, но приходится иметь дело с новой реальностью".

Представитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби рассказал, что сейчас в аэропорту Кабула находится около 2500 военных США и им готовят подкрепление. По его словам, на утро 17 августа численность американских военных вырастет до около 3000, а через несколько дней, как только закончатся необходимые согласования - вероятно до 6000.

Премьер Канады Джастин Трюдо рассказал, что на месте есть также канадские военные, канадских дипломатов уже эвакуировали.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к "Талибану" тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

В аэропорту ждет возможности вылететь в том числе второй эвакуационный рейс в Украину.

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