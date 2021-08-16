США і Британія перекидають у Кабул додаткові сили для організації евакуації

США та Британія заявили, що спрямують в аеропорт Кабула додаткові сили для забезпечення порядку під час евакуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та CNN.

Британія відправить до столиці Афганістану ще близько 200 військових, збільшивши свою присутність до близько 900 осіб, повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Він розповів, що "найближчими днями" Британія розраховує евакуювати ще 350 своїх громадян і афганців, які допомагали британським віськовим. Загалом з Афганістану вже вивезли близько 2000 афганців, які співпрацювали з Британією. Також в уряді обговорюють, скільки біженців з Афганістану готова прийняти країна.

Рааб визнав, що ситуація "не така, як нам хотілось би, але доводиться мати справу з новою реальністю".

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що зараз в аеропорту Кабула перебуває близько 2500 військових США, і їм готують підкріплення. За його словами, на ранок 17 серпня чисельність американських військових зросте до близько 3000, а за кілька днів, щойно закінчаться необхідні погодження - ймовірно до 6000.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо розповів, що на місці є також канадські військові, канадських дипломатів вже евакуювали.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до "Талібану" тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни. Контроль над аеропортом взяли сили США. ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.

В аеропорту чекає можливості вильоту у тому числі другий евакуаційний рейс до України.