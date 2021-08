В аэропорту Кабула хаос: тысячи людей пытаются бежать из столицы

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

США, Великобритания, Германия, Канада и многие другие страны стремятся эвакуировать своих граждан из страны. Южная - гражданская - сторона аэропорта подверглась обстрелу в воскресенье, а в понедельник утром появились сообщения, что американские войска выстрелили воздух, чтобы разогнать нарастающие толпы людей.

Иностранные посольства предупредили своих граждан и граждан Афганистана, что ехать в аэропорт опасно, и ехать туда следует только по указанию. Работников посольств в воскресенье вертолетами доставляли на военную сторону аэропорта, которую охраняют американские солдаты.

Представитель НАТО заявил, что все коммерческие рейсы были приостановлены, работают только военные самолеты.

Американские военные осуществляют контроль воздушного движения на аэродроме, чтобы обеспечить эвакуацию граждан США и стран-союзников.

Дополнительные 1000 американских военнослужащих, прибывших в страну, увеличили количество новоразвернутых сил до 6000. В понедельник утром США объявили, что обеспечили охрану периметра аэропорта.

На видео, сделанных в ночь на понедельник, можно увидеть как тысячи людей - включая родителей с маленькими детьми - бросаются к последним коммерческим самолетам на аэродроме, пытаясь попасть внутрь.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk