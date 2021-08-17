Китай вслед за РФ идет на конфликт с ЕС, не признав полномочий его представителя в Боснии

Посольство Китая в Боснии и Герцеговине направило дипломатическую ноту, в которой говорится, что власти этой страны не признают легитимность Кристиана Шмидта в качестве нового Высокого представителя в БиГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийский телеканала РТРС.

В ноте указывается, что, поскольку проект резолюции о назначении Высокого представителя, предложенный Китаем и Россией в Совете Безопасности ООН, не был принят, китайская сторона считает назначение нового представителя незаконным.

Посол России в БиГ Игорь Калабухов ранее заявил, что его страна также не признает законность и легитимность избрания Шмидта, и заявил, что не намерен сотрудничать со Шмидтом.

Кристиана Шмидта назначили на эту должность в мае, официально он начал работать с 1 августа.

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году. Он одновременно является специальным представителем Европейского Союза и имеет полномочия от Организации Объединенных Наций.

Его полномочия признают все участники мирного процесса в Боснии и Герцеговине, кроме России и Республики Сербской, которые и считают, что должность верховного представителя нужно отменить.

Напомним, в конце июля боснийские сербы заявили о бойкоте общегосударственных органов Боснии и Герцеговины из-за введения предыдущим Высоким представителем Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице и за глорификацию военных преступников.

Читайте также: Украинские миротворцы против друзей Путина: как разжигают новый конфликт в Боснии.