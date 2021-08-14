РФ отказалась признавать Высокого предcтавителя международного сообщества в БиГ

Посольство РФ в Боснии и Герцеговине выпустило дипломатическую ноту, в которой заявило, что не считает Кристиана Шмидта новым Высоким представителем международного сообщества в БиГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель" и РТРС.

Редакция РТРС сообщила, что получила подтверждение этого от посольства.

В ноте отмечается, что Россия отказывается признать Шмидта на том основании, что его кандидатура не была официально утверждена Советом Безопасности ООН.

Республика Сербская также заявила о непризнании Шмидта Высоким представителем, заявив, что он не был избран согласно приложению 10 Дейтонского мирного соглашения, и что его назначение не утвердил Совбез ООН.

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность-орган, созданный для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Это должностное лицо от имени международного сообщества должно осуществлять надзор за выполнением гражданских аспектов мирного соглашения. В частности, он может выносить временные решения, обязательные для выполнения во всей БиГ, и принимать кадровые решения

Кристиана Шмидта назначили на эту должность в мае, официально он начал работать с 1 августа.

Его полномочия признают все участники мирного процесса в Боснии и Герцеговине, кроме России и Республики Сербской, которые и считают, что должность верховного представителя нужно отменить.

Напомним, в конце июля боснийские сербы заявили о бойкоте общегосударственных органов Боснии и Герцеговины через внедрение предыдущим Высоким представителем Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице и за глорификацию военных преступников.

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