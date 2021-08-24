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Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-риччня независимости Украины.

Вторник, 24 августа 2021, 13:52

Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-летия независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на украинские посольства.

"Украинский флаги сегодня развеваются в шести чешских городах! Соответствующие решения приняли мэрия города Брно, мэрия города Пардубице, областной совет Пардубицкого края, областной совет Плзенского края, мэрия города Либерец, мэрия города Мнелник, мэрия города Кадань", - отмечает в своем Twitter посольcтво Украины в Чехии.

Несколько чешских политиков поздравили Украину с праздником в вышиванках.

В Словакии украинский флаг подняли на мэрии города Прешов, где проживает большая украинская община.

 

"Сегодня, 24 августа в честь 30 годовщины независимости Украины на мэрии в городе Прешов (восточная часть Словакии) был поднят флаг Украины. Приятно, что такое проявление солидарности осуществлено именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Выражаем искреннюю благодарность мэру Андреи Тручановой за постоянную поддержку Украины ", - сообщил ЕвроПравде первый секретарь посольства Украины в Словакии Андрей Варенков.

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