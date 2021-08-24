Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-риччня независимости Украины.
Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-летия независимости Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на украинские посольства.
"Украинский флаги сегодня развеваются в шести чешских городах! Соответствующие решения приняли мэрия города Брно, мэрия города Пардубице, областной совет Пардубицкого края, областной совет Плзенского края, мэрия города Либерец, мэрия города Мнелник, мэрия города Кадань", - отмечает в своем Twitter посольcтво Украины в Чехии.
🇺🇦Українські прапори сьогодні розвіваються в шести чеських містах! Відповідні рішення ухвалили:— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021
-мерія міста Брно,
-мерія міста Пардубіце,
-обласна рада Пардубицького краю,
-обласна рада Плзенського краю,
-мерія міста Ліберець,
-мерія міста Мнєлнік,
-мерія міста Кадань. pic.twitter.com/gcBj1UssGR
Несколько чешских политиков поздравили Украину с праздником в вышиванках.
Мер Праги Зденєк Гржіб, чеська сенаторка Мірослава Нємцова та депутатка Маркета Пекарова-Адамова привітали Україну з Днем незалежності у вишиванках.— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021
Дякуємо за побажання та слова підтримки! pic.twitter.com/Hfyyf6yAK7
В Словакии украинский флаг подняли на мэрии города Прешов, где проживает большая украинская община.
"Сегодня, 24 августа в честь 30 годовщины независимости Украины на мэрии в городе Прешов (восточная часть Словакии) был поднят флаг Украины. Приятно, что такое проявление солидарности осуществлено именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Выражаем искреннюю благодарность мэру Андреи Тручановой за постоянную поддержку Украины ", - сообщил ЕвроПравде первый секретарь посольства Украины в Словакии Андрей Варенков.