Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-риччня независимости Украины.

Шесть городов в Чехии и по крайней мере один город в Словакии подняли украинские флаги в честь 30-летия независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на украинские посольства.

"Украинский флаги сегодня развеваются в шести чешских городах! Соответствующие решения приняли мэрия города Брно, мэрия города Пардубице, областной совет Пардубицкого края, областной совет Плзенского края, мэрия города Либерец, мэрия города Мнелник, мэрия города Кадань", - отмечает в своем Twitter посольcтво Украины в Чехии.

🇺🇦Українські прапори сьогодні розвіваються в шести чеських містах! Відповідні рішення ухвалили:

-мерія міста Брно,

-мерія міста Пардубіце,

-обласна рада Пардубицького краю,

-обласна рада Плзенського краю,

-мерія міста Ліберець,

-мерія міста Мнєлнік,

-мерія міста Кадань. pic.twitter.com/gcBj1UssGR — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021

Несколько чешских политиков поздравили Украину с праздником в вышиванках.

Мер Праги Зденєк Гржіб, чеська сенаторка Мірослава Нємцова та депутатка Маркета Пекарова-Адамова привітали Україну з Днем незалежності у вишиванках.

Дякуємо за побажання та слова підтримки! pic.twitter.com/Hfyyf6yAK7 — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 24, 2021

В Словакии украинский флаг подняли на мэрии города Прешов, где проживает большая украинская община.

"Сегодня, 24 августа в честь 30 годовщины независимости Украины на мэрии в городе Прешов (восточная часть Словакии) был поднят флаг Украины. Приятно, что такое проявление солидарности осуществлено именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Выражаем искреннюю благодарность мэру Андреи Тручановой за постоянную поддержку Украины ", - сообщил ЕвроПравде первый секретарь посольства Украины в Словакии Андрей Варенков.