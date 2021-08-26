Германия завершила эвакуацию из Кабула - СМИ
Последние самолеты Бундесвера, которые вывозили из Афганистана немцев и местных работников, вылетели из аэропорта Кабула.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, последние три самолета вылетели из аэропорта Кабула рано вечером с пунктом назначения Ташкент в Узбекистане.
Таким образом все немецкие солдаты вылетели из Афганистана.
Вечером вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв, вероятно, совершенный смертником. Позже Пентагон подтвердил информацию о втором взрыве.
Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.
Напомним, уже ряд западных стран объявили, что прекратили или с вечера пятницы прекращают эвакуационные рейсы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Ранее президент Джо Байден отметил, что США заинтересованы закончить миссию быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".
В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, не детализировав, как это может происходить.