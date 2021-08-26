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Германия завершила эвакуацию из Кабула - СМИ

Четверг, 26 августа 2021, 18:30

Последние самолеты Бундесвера, которые вывозили из Афганистана немцев и местных работников, вылетели из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, последние три самолета вылетели из аэропорта Кабула рано вечером с пунктом назначения Ташкент в Узбекистане.

Таким образом все немецкие солдаты вылетели из Афганистана.

Вечером вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв, вероятно, совершенный смертником. Позже Пентагон подтвердил информацию о втором взрыве.

Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Напомним, уже ряд западных стран объявили, что прекратили или с вечера пятницы прекращают эвакуационные рейсы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее президент Джо Байден отметил, что США заинтересованы закончить миссию быстрее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать выехать из страны и после этой даты, не детализировав, как это может происходить.

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Германия Афганистан
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