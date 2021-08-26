"Талібан" заявив про 13 загиблих під час вибуху біля аеропорту Кабула
Офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Представник талібів заявив, що серед загиблих є жінки і діти, а також поранені кілька бійців "Талібану". Інформація про загиблих поки не підтверджена з інших джерел.
Агентство з посиланням на офіційного представника США також повідомляє про кількох поранених, серед яких є й американські військовослужбовці.
Також повідомляється, що вибух організував терорист-смертник, за деякими даними терористів було двоє.
Афганське видання Tolo News повідомляє, що кілька людей, поранених у результаті вибуху біля воріт аеропорту Кабула, були доставлені до місцевої лікарні.
دا عکسونه د کابل هوایي ډګر دباندې، د نننۍ چاودنې د ټپیانو دي.— TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021
د پېښې عیني شاهدانو د ایمرجنسي روغتون مخه کې د طلوعنیوز خبریال ته وویل، چې چاودنه زوروره وه او مرګژوبله یې اړولې. pic.twitter.com/fET9gfyb4X
Вибух стався біля воріт, де останніми днями розміщувалися британські військові. Це були одні з трьох воріт, які були зачинені через попередження про терористичну загрозу.
Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.