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"Талібан" заявив про 13 загиблих під час вибуху біля аеропорту Кабула

Четвер, 26 серпня 2021, 17:44

Офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник талібів заявив, що серед загиблих є жінки і діти, а також поранені кілька бійців "Талібану". Інформація про загиблих поки не підтверджена з інших джерел.

Агентство з посиланням на офіційного представника США також повідомляє про кількох поранених, серед яких є й американські військовослужбовці.

Також повідомляється, що вибух організував терорист-смертник, за деякими даними терористів було двоє.

Афганське видання Tolo News повідомляє, що кілька людей, поранених у результаті вибуху біля воріт аеропорту Кабула, були доставлені до місцевої лікарні.

Вибух стався біля воріт, де останніми днями розміщувалися британські військові. Це були одні з трьох воріт, які були зачинені через попередження про терористичну загрозу.

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

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Афганістан
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