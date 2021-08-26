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Німеччина завершила евакуацію з Кабула - ЗМІ

Четвер, 26 серпня 2021, 18:30

Останні літаки Бундесверу, які вивозили з Афганістану німців і місцевих працівників, вилетіли з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними видання, останні три літаки вилетіли з аеропорту Кабула рано ввечері з пунктом призначення Ташкент в Узбекистані.

Таким чином усі німецькі солдати вилетіли з Афганістану.

Ввечері поблизу аеропорту Кабула прогримів вибух, ймовірно, скоєний смертником. Пізніше Пентагон підтвердив інформацію про другий вибух.

Офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Нагадаємо, вже низка західних країн оголосили, що припинили або з вечора п’ятниці припиняють евакуаційні рейси через погіршення безпекової ситуації.

Раніше президент Джо Байден зазначив, що США зацікавлені закінчити місію якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави". 

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.

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Німеччина Афганістан
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