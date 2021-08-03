"Ваше Превосходительство": прокремлевские политики Грузии написали письмо Путину

Грузинские прокремлевские политики написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы "разрядить напряженность, возобновить диалог на всех уровнях, восстановить культурно-социальные отношения" между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Письмо, которое подписали 42 человека, в своем Facebook-аккаунте разместила лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили. На парламентских выборах "Альянс патриотов" набрал 3,14% и получил четыре мандата.

Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними в списке четыре депутата Автандил Енукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте - "Европейские социалисты".

"Ваше Превосходительство господин президент! Примите, господин президент, заверения в нашем наивысшем уважении и позвольте поделиться с вами нашим беспокойством по поводу постоянного ухудшения российско-грузинских отношений и проинформировать вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружеских отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии", - пишут в письме грузинские политики.

Прокремлевские силы пишут, что разработали концепцию военного нейтралитета Грузии, и с 1 марта по 15 октября прошлого года провели аудиоопрос на предмет военного нейтралитета.

"Учитывая тот факт, что за всю историю Грузии в выборах никогда не участвовали свыше 2,15 миллиона человек, было записано более 900 000 респондентов, из которых 69,4% поддержали военный нейтралитет! Параллельно с этим, в течение года более 1,2 млн человек заполнили опросные листы, и 69,7% поддержали нейтралитет, а 75,8% высказались за диалог с Россией!" - утверждают в "Альянсе патриотов".

Авторы письма убеждены, что "настроения населения Грузии и желание власти - полярно противоположны".

"Несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулировать отношения с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать" очередные очки "перед западными партнерами", - сказано в письме.

Пророссийские силы надеются на возобновление сотрудничества с РФ в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ.

"Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", - говорится в письме.

Как сообщалось, по результатам опроса Международного республиканского института, 83% грузин полностью или частично поддерживают членство Грузии в ЕС, 77% грузин полностью или частично поддерживают членство страны в НАТО.