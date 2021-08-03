"Ваша високоповажносте": прокремлівські політики Грузії написали лист Путіну

Грузинські прокремлівські політики написали відкритий лист президенту Росії Владіміру Путіну, щоб "розрядити напругу, відновити діалог на всіх рівнях, відновити культурно-соціальні відносини" між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Лист, який підписали 42 людини, у своєму Facebook-акаунті розмістила лідер "Альянсу патріотів Грузії" Ірма Інашвілі. На парламентських виборах "Альянс патріотів" набрав 3.14% і отримав чотири мандати.

Ірма Інашвілі, Георгій Ломія і Гоча Тевдорадзе відмовилися увійти в парламент, після чого їх депутатські повноваження були перервані. Наступні за ними у списку чотири депутати Автанділ Енукідзе, Гела Микадзе, Фридон Інджия, Давид Зілпіміані створили нову партію і фракцію в парламенті - "Європейські соціалісти".

"Ваше високоповажносте пане президенте! Прийміть, пане президенте, запевнення в нашій найвищій повазі і дозвольте поділитися з вами нашим занепокоєнням щодо постійного погіршення російсько-грузинських відносин і проінформувати вас про те, що ми є переконаними прихильниками побудови по-справжньому щирих і дружніх відносин між Грузією і Росією, заснованих на взаємній повазі та довірі", - пишуть у листі грузинські політики.

Прокремлівські сили пишуть, що розробили концепцію військового нейтралітету Грузії, і з 1 березня по 15 жовтня минулого року провели аудіоопитування на предмет військового нейтралітету.

"З огляду на той факт, що за всю історію Грузії у виборах ніколи не брали участь понад 2,15 мільйона осіб, було записано понад 900 тисяч респондентів, з яких 69,4% підтримали військовий нейтралітет! Паралельно з цим, протягом року понад 1,2 мільйона осіб заповнили опитувальні листи, і 69,7% підтримали нейтралітет, а 75,8% висловилися за діалог з Росією! " - стверджують в "Альянсі патріотів".

Автори листа переконані, що "настрої населення Грузії і бажання влади полярно протилежні".

"Не дивлячись на наші численні і публічні заклики до дієвих кроків, влада Грузії створює ілюзію бажання врегулювання відносин з Росією, в реальності ж намагаються в корені зарубати будь-яким спробам врегулювання двосторонніх відносин і набрати "чергові очки" перед західними партнерами", - сказано в листі.

Проросійські сили сподіваються на відновлення співпраці з РФ в рамках Державної думи, Ради Федерації та Адміністрації президента РФ.

"Ваше сприяння вкрай необхідно також в справі організації спільних медіа, культурних і соціальних проєктів, що в цілому сприятиме розумінню того, що єдиним правильним шляхом є побудова по-справжньому відкритих і добрих двосторонніх відносин на основі реального врахування інтересів сторін", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, за результатом опитування Міжнародного республіканського інституту, 83% грузинів повністю або частково підтримують членство Грузії в ЄС, 77% грузинів повністю або частково підтримують членство країни в НАТО.