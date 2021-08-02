Кандидат в канцлеры от блока Меркель столкнулся с гневом пострадавших от наводнений немцев

Кандидат в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель Армин Лашет во время посещения пострадавшего от наводнений в середине июля региона недалеко от Кельна столкнулся с жесткой критикой местного населения.

Об этом пишет немецкое агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Политик, который возглавляет пострадавшую от стихии федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия, в понедельник посещал общину Свистталь.

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Общаясь с главой региона, один из мужчин пожаловался, что помощь от властей не поступала более двух недель после того, как прошли проливные дожди. По его словам, вместо этого ему помогали молодые волонтеры.

Другой человек вспомнил о предстоящих выборах 26 сентября, сказав, что на них будут "большие лузеры". "Вы увидите, когда выборы состоятся", - сказал он, показав в направлении Лашета.

Разъяренная женщина спросила Лашета, проводил ли он когда-нибудь неделю, "копаясь в грязи".

Патрик Ришель, заведующий детсадом, сказал, что вся инфраструктура в его селе исчезла.

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Лашет пообещал действовать быстрее в будущем. Он сказал, что впереди стоит большая задача. "Мы работаем очень быстро, поэтому в ближайшее время будут приняты решения на федеральном уровне", - сказал он.

Лашет созвал на 9 августа внеочередное заседание земельного парламента, чтобы обсудить катастрофу.

Число погибших в Северном Рейне-Вестфалии достигло 47. Также был нанесен значительный материальный ущерб.

Как сообщалось, блок Меркель теряет поддержку избирателей в Германии, но пока сохраняет лидерство.

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