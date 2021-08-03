В Германии пенсионера, хранившего в подвале танк, оштрафовали на 250 000 евро

Немецкий суд во вторник приговорил 84-летнего мужчину за незаконное владение оружием за то, что он хранил личный арсенал, который включал танк "Пантера", пушку с боевыми снарядами и многие другие элементы военного оружия времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Окружной суд города Киль на севере страны назначил пенсионеру условный срок заключения сроком 14 месяцев и обязал его выплатить штраф в размере 250 000 евро.

При этом 50 000 евро должны быть оплачены в государственную казну, а остальная сумма штрафа - на благотворительность.

Суд также обязал подсудимого, имя которого не называется согласно немецкому законодательству о конфиденциальности, в течение следующих двух лет должен продать или передать 45-тонный танк и зенитную пушку музею или соответствующем коллекционеру.

Военная техника времен Второй мировой войны, в том числе зенитная установка и торпеда, были обнаружены в 2015 году во время расследования тайников нацистского искусства.

Около 20 солдатам понадобилось почти девять часов, чтобы вытащить танк "Пантера" без гусениц из жилого дома и переместить его на низкорамный погрузчик для транспортировки.