США подарили войскам Косово 55 бронированных машин

США подарили Силам безопасности Косово 55 бронированных машин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

В торжественной церемонии на базе в Приштине, организованной Министерством обороны и Генеральным штабом Сил безопасности Косово, приняли участие президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Альбин Курти.

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Османи поблагодарила США за это пожертвования и сказала, что народ Косово всегда будет благодарен американскому народу.

Она также выразила надежду, что на следующем этапе помощи США передадут Косово вертолеты, которых не хватает косовским силам безопасности.

США активно поддерживают косовские силы безопасности численностью 3400 человек, которые были преобразованы в регулярную армию более двух лет назад, хотя их название не было изменено на вооруженные силы, как планировалось.

Косово в воскресенье также приветствовало группу из 111 эвакуированных афганцев, связанных с НАТО.

Ожидается, что через десять лет в Силах безопасности Косово будет 5000 военнослужащих и 3000 резервистов, в основном для работы в кризисных ситуациях и операций по защите гражданского населения.