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США подарували військам Косова 55 броньованих машин

Понеділок, 30 серпня 2021, 18:14

США подарували Силам безпеки Косова 55 броньованих машин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

В урочистій церемонії на базі у Приштині, організованій Міністерством оборони та Генеральним штабом Сил безпеки Косова, взяли участь президент Косова Вьоса Османі та прем'єр-міністр Альбін Курті.

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Османі подякувала США за це пожертвування і сказала, що народ Косова завжди буде вдячний американському народові.

Вона також висловила сподівання, що на наступному етапі допомоги США передадуть Косову гелікоптери, яких не вистачає косовським силам безпеки.

США активно підтримують косовські сили безпеки чисельністю 3400 осіб, які були перетворені в регулярну армію більше двох років тому, хоча їх назва не була змінена на збройні сили, як планувалося.

Косово у неділю також привітало групу з 111 евакуйованих афганців, пов'язаних з НАТО.

Очікується, що через десять років у Сил безпеки Косова буде 5 000 військовослужбовців і 3 000 резервістів, в основному для роботи в кризових ситуаціях та операцій щодо захисту цивільного населення.

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Косово США
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