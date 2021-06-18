В Косове проходит ротация украинского контингента

В Косове происходит очередная ротация военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые в составе многонациональных сил НАТО KFOR участвуют в международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ Украины, пишет "Европейская правда".

Военнослужащие осуществляют прием и передачу должностей, проверяют исправность военной техники и ее готовность к применению во время выполнения задач по назначению.

Во время торжественной церемонии передачи полномочий майор Роман Ковальский передал государственный флаг Украины командиру новой ротации майору Сергею Холошенко.

Руководитель оперативной группы Министерства обороны Украины полковник Андрей Востриков поздравил личный состав с успешным окончанием миссии, вручив лучшим военнослужащим грамоты и награды от имени командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев.

Специализация украинского контингента в составе многонациональных сил KFOR - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения подразделений НАТО, а также восстановление инфраструктуры.