Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Грузия продолжила локдаун для транспорта и начнет учебный год дистанционно

Вторник, 31 августа 2021, 13:01

В правительстве Грузии из-за ситуации с коронавирусом решили отложить возобновление работы общественного транспорта и начинать учебный год дистанционно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Вместо 4 сентября общественный транспорт в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди запустят не раньше 13 сентября.

Учебный процесс в школах начнется с 15 сентября, но как минимум до 4 октября - дистанционно. Дистанционно учиться будут также студенты профессиональных заведений и университетов.

Напомним, в Грузии продолжается четвертая волна эпидемии, ее пик пришелся на середину августа. 17 августа Грузия зарегистрировала новый суточный максимум заражений - 6208, а в последние дни месяца - впервые почти 80 смертей в сутки.

В связи с всплеском заражений объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничении времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Членство в Альянсе, война с Россией и реформы: интервью с главой миссии НАТО в Украине

Винников: "Я часто слышу вопрос о членстве. Союзники видят Украину и Грузию будущими членами Альянса" (укр.)
31 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание

Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом в президенты Эстонии. Однако шанса на переизбрание так и не получила (укр.)
31 августа 2021 — Алар Килп, Университет Тарту (Эстония)

Выход из ловушки Минских договоренностей: как вернуться к международному праву

Минские договоренности – это нелегитимные, а к тому же навязанные силой документы. Жесткая привязка к ним делает невозможным восстановление территориальной целостности Украины (укр.)
31 августа 2021 — Владимир Василенко, для Европейской правды