Грузия продолжила локдаун для транспорта и начнет учебный год дистанционно

В правительстве Грузии из-за ситуации с коронавирусом решили отложить возобновление работы общественного транспорта и начинать учебный год дистанционно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Вместо 4 сентября общественный транспорт в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди запустят не раньше 13 сентября.

Учебный процесс в школах начнется с 15 сентября, но как минимум до 4 октября - дистанционно. Дистанционно учиться будут также студенты профессиональных заведений и университетов.

Напомним, в Грузии продолжается четвертая волна эпидемии, ее пик пришелся на середину августа. 17 августа Грузия зарегистрировала новый суточный максимум заражений - 6208, а в последние дни месяца - впервые почти 80 смертей в сутки.

В связи с всплеском заражений объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничении времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.