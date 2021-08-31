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Австрия не поддержит пропорциональное распределение беженцев из Афганистана в странах ЕС

Вторник, 31 августа 2021, 14:59

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не готова принимать больше афганцев, чем уже проживают в государстве.

Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По словам Курцп, Австрия не поддержит общеевропейскую систему распределения беженцев из Афганистана по всему Европейскому Союзу.

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Отвечая на вопрос о предложении для всех стран ЕС разделить бремя приема беженцев, Курц сказал журналистам, что Австрия уже приняла "больше, чем пропорциональную долю" мигрантов с 2015 года.

В Австрии проживает четвертое по величине афганское сообщество в мире в отношении собственного населения, сказал он перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Меркель со своей стороны отметила, что ее правительство сейчас уделяет основное внимание тому, как помочь до 40 000 афганцев, имеющих право на проживание в Германии, поскольку они работали на немецких военных или в гуманитарных организациях.

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Австрія Афганистан мигранты
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