Австрія не підтримає пропорційний розподіл біженців з Афганістану в країнах ЄС

Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна не готова приймати більше афганців, ніж вже проживають в державі.

Про це він сказав у вівторок на пресконференції у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За словами Курцп, Австрія не підтримає загальноєвропейську систему розподілу біженців з Афганістану по всьому Європейському Союзу.

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Відповідаючи на запитання про пропозицію для всіх країн ЄС розділити тягар прийому біженців, Курц сказав журналістам, що Австрія вже прийняла "більше, ніж пропорційну частку" мігрантів з 2015 року.

В Австрії проживає четверта за величиною афганська спільнота у світі у відношенні до власного населення, сказав він перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.

Меркель зі свого боку відзначила, що її уряд зараз приділяє основну увагу тому, як допомогти до 40 000 афганців, які мають право на проживання у Німеччині, оскільки вони працювали на німецьких військових чи в гуманітарних організаціях.

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